Будьте тактичнее и терпеливее. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Хорошая неделя для завершения начатого. Гоните прочь тяжелые мысли, помните, что вы бесценны. Во вторник обязательно кому-то помогите просто так: добрым словом, шуткой, улыбкой. С четверга отдыхайте и не принимайте важных решений», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Овны, пересмотрите мотивы ваших действий. Не принимайте решений из уязвленного эго. Оставьте споры, борьбу, критику, желание доказать. Посмотрите своим страхам в лицо. Это сэкономит кучу вашей энергии.

Тельцы, не сомневайтесь в вашем партнере по браку и силы к вам вернутся. Ищите мудрости, знаний о том, как сохранять и поддерживать отношения.

Близнецы, все сейчас заглядывают вам в рот. Возьмите ответственность за сказанное и говорите по делу. Не ведите пустые разговоры. С пятницы самочувствие и настроение могут ухудшиться. Поддержите иммунитет.

Раки, не корите себя за допущенные ошибки, упущенные возможности. Найдите плюсы в том, что произошло. Сконцентрируйтесь на том, как эта ситуация вас развивает, делает лучше.

Львы, исследуйте свои темные стороны. Они у вас, как и у всех, имеются. Старайтесь поменьше командовать дома. Не наводите порядки с помощью силы. Говорите так, чтоб вас поняли и вдохновились.

Девы, следите за тем, как вы разговариваете с вашим ближайшим окружением - соседями, коллегами, братьями, сестрами, родственниками... Воздержитесь от демонстрации интеллектуального превосходства.

Пляж. Отдых. unsplash.com

Весы, вас можно поздравить. Гора с плеч. Вам теперь намного спокойней. Придержите рот на замке на неделе. Постарайтесь выспаться, побыть в тишине, помедитировать, погулять на природе.

Скорпионы, вам все дороги открыты. Рискуйте, меняйтесь и меняйте. Блистайте интеллектом. Приводите в порядок тело и дом. Решайте земельные, жилищные вопросы.

Стрельцы, строго выполняйте инструкции и обязанности. Не давите на партнера. Не грубите ради обретения желаемого комфорта. Тщательно подбирайте слова. Не сомневайтесь в том, что у вас хватит сил.

Козероги, продолжайте прозревать и озаряться. Отметайте навязанные вам желания и мечты. Выбирайте ваше, настоящее. Без понтов и стремления что-то кому-то доказать. Насладитесь процессом обновления.

Водолеи, активности и энергии вам не занимать. Действуйте: пишите, говорите, сотрудничайте, договаривайтесь. Что вы давно хотели, планировали и откладывали? Время пришло. Вперед.

Рыбы, не играйте в жертву в отношениях. Серьезно относитесь к происходящему в вашей семье. Не становитесь в позицию учителя для партнера. Сами попробуйте быть учеником.