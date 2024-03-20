21 марта
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Жизнь

Брошен на произвол судьбы. Авто-Хатико стоит и ржавеет на парковке в Барнауле уже год

Уже год на улице в Барнауле стоит черно-красная BMW. До сих пор неизвестно, ожидает ли машина своего хозяина, или брошена на произвол судьбы.

Бесхозная BMW X5
Бесхозная BMW X5
altapress.ru
Бесхозная BMW X5
Бесхозная BMW X5
altapress.ru
Бесхозная BMW X5
Бесхозная BMW X5
altapress.ru

BMW X5 стоит возле здания по ул. Короленко, 109. Очевидцы сообщают, что автомобиль находится на одном и том же месте минимум с марта 2023 года. Altapress.ru уже писал об этой машине. Смотрите, как она выглядела летом.

У BMW X5 заметно облупилась краска, стало больше ржавчины и трещин. Заднее стекло выбило многочисленными в этом году ураганами.

Номера автомобиля скручены, салон в пыли.

Ранее редкий автомобиль выставили на продажу в Сибири за 10 млн рублей.

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