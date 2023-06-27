27 июня
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Жизнь

Броккенский призрак с белой радугой увидели исследователи с корабля

В Белом море ученые заметили несколько уникальных метеоявлений, сообщает ТАСС.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

Причем все случилось менее, чем за 24 часа.

Исследователи на судне "Профессор Молчанов" увидели рулонные облака, белую радугу и броккенский призрак с глорией. До этого в Арктике появлялись солнечный столб и мираж фата-моргана, указывает Газета.Ru.

Причем мираж выглядел как вторая полоска леса на берегу. Броккенский призрак — тень, отбрасываемая на туман. Как правило, такую тень видят альпинисты высоко в горах.

Ранее показали самые высокие облака, назвав их "открыткой с края космоса". Фото сделано на высоте почти 433 км над южной частью Тихого океана. Серебристые облака - самые высокие в атмосфере нашей планеты. Их также называют "ночными светящимися облаками".

Облака образуются в мезосфере Земли на высоте 76-85 километров. Увидеть их можно в летние сумерки в широтах между 50 и 70 градусов северной и южной широты.

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