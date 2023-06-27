Броккенский призрак с белой радугой увидели исследователи с корабля

В Белом море ученые заметили несколько уникальных метеоявлений, сообщает ТАСС.

Причем все случилось менее, чем за 24 часа.

Исследователи на судне "Профессор Молчанов" увидели рулонные облака, белую радугу и броккенский призрак с глорией. До этого в Арктике появлялись солнечный столб и мираж фата-моргана, указывает Газета.Ru.

Причем мираж выглядел как вторая полоска леса на берегу. Броккенский призрак — тень, отбрасываемая на туман. Как правило, такую тень видят альпинисты высоко в горах.

Ранее показали самые высокие облака, назвав их "открыткой с края космоса". Фото сделано на высоте почти 433 км над южной частью Тихого океана. Серебристые облака - самые высокие в атмосфере нашей планеты. Их также называют "ночными светящимися облаками".

Облака образуются в мезосфере Земли на высоте 76-85 километров. Увидеть их можно в летние сумерки в широтах между 50 и 70 градусов северной и южной широты.