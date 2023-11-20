Бродячие собаки, одну из которых уже отлавливали, покусали двоих детей за полмесяца в Барнауле

Нападения бродячих собак в последнее время участились в Барнауле. Но особо опасная ситуация сложилась в Центральном районе, а именно на ул. Кутузова, 10а, куда дети ходят на секцию по биатлону, и 12а, где располагается лыжная база АлтГТУ. Поток школьников и студентов там всегда большой, а тем временем место заполонили стаи бездомных животных. За ноябрь случилось уже три нападения. Мы связались с родителями двоих пострадавших детей, узнали, как они себя чувствуют и как жить в такой обстановке дальше.

Спасли теплые штаны

15-летняя Валерия оказалась первой резонансной жертвой собак на ул. Кутузова. По крайней мере, первой известной, после которой родители массово взволновались.

Нападение случилось 3 ноября. Девочка, как обычно, приехала на тренировку и направилась в сторону базы, когда внезапно на нее что-то налетело сзади и сбило с ног. Собак было две, и одна успела укусить подростка за ногу.

Как отбилась – Лера не помнит, была в сильном шоке. Оправилась уже в здании, где тренер обработал раны и немного успокоил ее. Перепуганная девочка сразу же позвонила маме.

Позже в травмпункте подтвердили следы зубов на голени. От более серьезных травм спасли теплые зимние штаны на флисе.

«Теперь она боится там ходить, боится собак. В общем, травма на всю жизнь», — говорит родительница Елена.

Укус собаки у Валерии. Предоставлено altapress.ru

30 дней

Сейчас Лера физически чувствует себя хорошо и продолжает ходить на тренировки. Но одной все равно страшно, поэтому у базы встречают мальчики.

Стай в этом районе очень много, говорят дети и родители. Некоторых из собак уже отлавливали ранее. Вот и та, которая оставила Валерии укус, была с биркой на ухе.

Елена написала жалобу в администрацию Центрального района. Ответ пришел, вот только о том, что рассмотрение займет 30 дней. За это время, по словам родительницы, укусили еще по меньшей мере двоих: студентку и девятилетнюю девочку Ксюшу, которая также ходила заниматься биатлоном.

Студентка никуда не обращалась, а вот мама Ксюши, Екатерина, намерена поднять на уши всех, чтобы проблемой наконец занялись должным образом.

Бродячая собака в Новоалтайске. "Найдено - Новоалтайск"

Картина жуткая

Ксюша тоже ездит на тренировки самостоятельно. У нее многодетная семья: есть еще четыре брата и сестры, младший из которых родился недавно. Поэтому секцию специально выбирали так, чтобы добраться самой было легко, и у мамы не было поводов для волнения. И возле дома, и возле базы остановки находятся близко.

К базе ведет две дороги: одна – по тропинке, вторая – широкая, где ездят машины. На второй постоянно бегают своры собак, проложена теплотрасса, где, по словам детей, проживает некий мужчина, по всей видимости, бездомный, который подкармливает псов.

Картина жуткая, поэтому через некоторое время Ксюша решила ходить по второй дороге: вроде как ближе и собак нет. Пока 17 ноября на нее тоже не набросились.

Ситуация точь-в-точь как у Валерии: одна собака с зеленой биркой на ухе напала со спины и повалила на землю, вторая подключилась. В итоге – два страшных укуса. И опять теплые штаны спасли девочку от более ужасающих последствий. Собак что-то спугнуло, и ребенок смог добраться до базы.

Пока падала, Ксюша выронила телефон в грязь, который вдобавок ударился о камень. Поэтому когда звонила маме, слышно было плохо. Но Екатерина разобрала, что дочь плачет и говорит о нападении собак.

Телефон Ксюши. Предоставлено altapress.ru Телефон Ксюши. Предоставлено altapress.ru

Мама срочно отвезла грудничка к бабушке, а сама помчалась на базу. Потом – в травмпункт, где зафиксировали укусы.

«Это уже не первый случай за две недели. А как детей теперь отпускать одних? Как им заниматься спортом? В травмпункте я сразу же позвонила по номеру, который был записан у меня как отлов собак. Оказалось, это «Ласка». Там мне ответили, что в курсе ситуации, но сделать ничего не могут, потому что эти собаки прячутся под какой-то плитой, и достать их оттуда невозможно», — жалуется родительница.

У «Ласки» действительно есть контракт с городом на отлов бездомных животных. Только вот если собака не проявляет агрессии после отлова, ее обязаны стерилизовать и отпустить на то же место. Конечно, второй раз пса поймать практически невозможно: пережитый страх многократно усилит боязнь человека. Об этом говорил доктор биологических наук, профессор АлтГУ Сергей Снигирев.

«Это замкнутый круг какой-то. Ну и что, что она стерилизовна. Ока как кусалась, так и продолжает кусаться. Оказывается, там еще местные жители их подкармливают. Может быть, собаки из-за этого стали считать территорию своей», — предполагает Екатерина.

Один из укусов собаки у Ксении. Предоставлено altapress.ru

Закрытая территория

Раньше еще можно было пройти по территории жилого комплекса, который стоит по соседству с базами. Там было более безопасно. Но сейчас ЖК оградили, и дежурят охранники, которые не разрешают детям проходить.

Большинство ребят слушаются и обходят дом стороной, но часть все-таки боятся собак больше, чем если их отчитают, поэтому продолжают ходить этим путем.

«Я считаю, что днем калитку можно держать открытой. Тем более все равно постоянно дежурит охрана. Это же не частный дом, а большой, многоэтажный, мы все в таких живем, и у нас не закрыта территория до такой степени, что пройти нельзя», — говорит мама первой пострадавшей девочки.

Бродячие собаки. unsplash.com

Недоступный комитет

Родители надеяться на авось не собираются. Екатерина говорит, что будет жаловаться везде, где сможет, чтобы на эту ситуацию обратили внимание.

В «Ласке» посоветовали позвонить в комитет коммунального хозяйства Центрального района и Барнаула. С семьей также связывались МЧС, где рекомендации были такими же. Все сводится к одному комитету, однако там либо не берут трубку, либо номера, указанные на сайте администрации, не существуют. Корреспонденту дозвониться тоже не удалось.

«Сейчас обсуждаем случившееся в родительском чате. Дошло до предложения подарить детям отпугиватели собак. Как только эта ситуация произошла, я сразу же начала искать в интернете средства, чтобы у ребенка обязательно в кармане лежало что-то, чем можно защититься».

Параллельно следственный комитет возбудил уголовное дело и "пришил" его к остальным случаям нападений бездомных собак в городе. Расследование проходит по статье о халатности должностных лиц Барнаула.