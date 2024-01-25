Попугаев пришлось отправить на перевоспитание к другим птицам, потому что те полюбили материться

Матерятся пернатые не только друг на друга, но и на посетителей. Чтобы маты перестали входить в активный лексикон попугаев, их отправят на перевоспитание к другим птицам. Предполагается, что попугаи скопируют у них другую лексику, более подходящую и цензурную.
Правда, велика вероятность того, что попугаи-перевоспитальщики перейдут на сторону матершинников.
«Попугаи — стадные существа. Им нужно быть с другими попугаями. Чем больше стая, тем они счастливее. В конечном итоге у нас на руках может оказаться 100 ругающихся попугаев. Только время покажет»,
— подчеркнул директор парка Стив Николс.
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