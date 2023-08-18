Браконьер в Алтайском крае стал плохо спать после убийства лося

Сначала в полицию обратился егерь, который сообщил, что нашел тушу убитого животного недалеко от села Сорочий Лог.
На место происшествия приехали правоохранители, которые забрали мертвое животное, фрагмент пули и гильзы.
А через несколько дней в дежурную часть пришел мужчина, который написал явку с повинной и во всем признался. У него провели обыск, изъяв оружие и патроны.
Сам браконьер признался, что после отстрела животного плохо спал, и его мучили угрызения совести.
Ущерб, нанесенный лесничеству, составил 80 тыс. рублей. Возбудили уголовное дело за незаконную охоту.
Ранее жители алтайского села обеспокоились угрозой исчезновения озера из-за браконьеров. Жители села Константиновка пожаловались, что неизвестные круглосуточно вылавливают рачков артемии.