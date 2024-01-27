28 января
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Жизнь

Борьбу с гололедом в Барнауле усилят, сообщил мэр

Барнаульцы каждый день жалуются на скользкие и опасные дороги. Глава города Вячеслав Франк обсудил с главами районов борьбу с гололедом, сообщает пресс-центр мэрии.

Гололед на пр. Красноармейском
Гололед на пр. Красноармейском
"ЧБ Барнаул"

Дорожные службы работаю в круглосуточном режиме. В приоритете - дороги у детсадов, школ, больниц и других соцучреждений. При этом Франк сказал, что нужно нарастить объем работы на тротуарах и межквартальных проездах. К этому привлекут волонтеров.

Кроме того, на особом контроле районов остается восстановление благоустройства после устранения коммунальных аварий.

Также Барнаул пора начинать готовить к паводку, сообщил глава города.

Ранее барнаульцы обеспокоились глыбами снега посреди тротуара.

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