Бондарчук, песни и пляски: как в Москве на ВДНХ проходит день Алтайского края

В Москве – утро. Но протиснуться среди стендов и павильонов уже сложно. Возле букв А и Б собралась толпа - приехала Наталья Бондарчук. Актриса, режиссер, сценарист. И дочь Сергея Бондарчука.
Вместе с ней приехала и Елена Безрукова - министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. Актриса подарила книгу ей книгу о своей матери Инне Макаровой "Инна Макарова: родом из Сибири. Моя биография". Книга рассказывает о жизни женщины, которая из "простой сибирской девушки" превратилась в знаменитую актрису.
Не обошлось и без губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Он рассказал жителям и гостям столицы о достижениях нашего региона.
На сцену под аплодисменты вышел Государственный молодежный ансамбль песни и танца "Алтай".
Помимо этого, гостей выставки накормили алтайскими продуктами. Маралятиной, сырами, кедровыми орехами. И, конечно же, вкуснейшей мраморной говядиной.
«Наши блюда из мраморной говядины с первого дня вызвали большой интерес, очередь почти никогда не заканчивается. Ежедневно в среднем мы готовим почти по 1000 порций. Посетители приезжают специально из других регионов и ищут именно наш корнер. Есть те, кто уже бывал в Алтайском крае и сюда приходит, чтобы поделиться впечатлениями и вновь попробовать наши продукты. Этот уникальный проект - еще одна прекрасная возможность познакомить гостей форума с Алтайским краем, в том числе на вкус!» – делится впечатлениями Андрей Мытник, автор проекта «Алтай Мясо».