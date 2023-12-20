21 декабря
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Жизнь

Больше половины россиян назвали 2023 год удачным для себя

55% жителей России не заметили разницы между 2023 и 2022 годом.

Новый год. Елка.
Новый год. Елка.
СС0

Baza сообщает, что многие россияне отметили для себя положительные стороны 2023 года - отсутствие проблем со здоровьем, отдых, оставивший приятные воспоминания и гармония в личных отношениях.

Таким образом, 33% людей заявили, что улучшили свое финансовое состояние в нынешнем году, еще 33% рассказали о путешествиях за пределами своего региона. 12% сообщили о появлении новой работы, а 11% посчитали прибавление домашнего питомца в семье положительным событием года.

В опросе приняли участие 1500 человек.

Ранее мы рассказывали, как загадывать желания на Новый год 2024.

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