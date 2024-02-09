Больше половины алтайских компаний хотят работать с молодежью, но это считают демографическим провалом

Опрос, проведенный платформой hh.ru среди российских компаний, в том числе из Алтайского края, показал, что работа с молодежью входит в приоритеты многих из них. Рассказываем, зачем бизнесмены привлекают к работе юных специалистов, почему неопытными кадрами занимаются не все и какие проблемы во всем этом видит алтайский депутат.

Время и силы

61% опрошенных организаций подтвердили, что занимаются корпоративной молодежной политикой и привлекают кандидатов в возрасте от 14 до 35 лет. Остальные 39% пока не спешат заниматься молодыми кадрами, однако 34% из них осознают необходимость этого.

Те, кто пока не наладил работу с начинающими специалистами, выделяют на это несколько причин. Во-первых, отсутствие сотрудника, который мог бы отвечать за молодежное направление. Так ответили 43% работодателей.

Подростки. Pixabay.com

На стажировку новичков действительно нужно достаточно времени и сил, чтобы можно было говорить о введении отдельной должности для этого. Особенно учитывая, что юные кадры могут посчитать, что не справляются с задачами, либо им может не понравиться работа.

В таких случаях затраченное на обучение время уходит впустую, а вдобавок приходится брать на стажировку нового человека. И вряд ли кто-то захочет заниматься этим на постоянной основе, не получая дополнительную оплату.

Еще 39% организаций отмечают, что они и не собираются заниматься кандидатами без опыта работы — таких вакансий у них просто нет. 38% ссылаются на отсутствие финансовых ресурсов. 9% выбрали ответ «другое», где высказались о нежелании самих молодых специалистов набираться опыта и учиться, а также о неготовности выпускников работать по профессии.

Свои же дети

И напротив, компании, которые налаживают отношения с молодыми кандидатами, чаще всего набирают их прямиком из вузов и колледжей. Например, берут студентов и выпускников на стажировку, заключают договоры на практику и участвуют в молодежных ярмарках вакансий.

Так, Александр Степанов, индивидуальный предприниматель в сфере ИТ-бизнеса, рассказывал, что его фирма плотно сотрудничает с алтайскими вузами. Помимо преподавательства, оттуда же берут юных специалистов. И за 2023 год удалось устроить двоих студентов, что для предприятия на 20 человек, по словам Степанова, существенный прирост.

ИТ-эксперт СС0

Еще один способ найти молодые кадры – проводить встречи для детей сотрудников компании. Таким необычным методом пользуются 33% организаций. Кроме того, фирмы участвуют или проводят кейс-чемпионаты, конкурсы, олимпиады и пр. (12%), предоставляют льготные программы для молодежи внутри компании (9%), а также трудоустраивают начинающих специалистов с ограниченными возможностями здоровья (8%).

Свой интерес к молодым специалистам работодатели объясняют так:

привлечение свежих кадров (96%);

развитие молодежи внутри компании (58%);

повышение лояльности к бренду (54%);

развитие отрасли в целом (49%);

просвещение юных работников и помощь в самоопределении (31%);

расширение целевой аудитории собственного продукта или услуги (22%).

Демографический провал

За январь-февраль 2024 года в Алтайском крае было открыто 9,2 тыс. вакансий, не требующих опыта работы, на которые, в том числе, могут претендовать начинающие специалисты и студенты. Активнее всего сотрудничать с ними готовы компании из сферы розничной торговли (14% от всех подробных вакансий) и ИТ-компании (8%).

В то же время появилась статистика, что работодатели стали чаще звать на работу несовершеннолетних. Так, для кандидатов от 14 лет в 2023 году было открыто около 350 вакансий, что в 2,3 раза больше, чем в 2022-м. В основном подросткам предлагают трудиться курьерами, промоутерами и операторами call-центров, но также лояльны к ним ИТ-компании и организации, занимающиеся перевозками и логистикой.

Курьер. unsplash.com

Алтайский коммунист Сергей Пилюгин остался крайне недоволен такими данными и считает их «провалом демографической политики государства».

По его словам, даже принятие пенсионной реформы не помогло решить проблему огромной нехватки трудовых ресурсов.

«Того количества «помолодевших» на пять лет «предпенсионеров» оказалось недостаточно, чтобы залатать образовавшуюся после развала СССР огромную демографическую дыру. И дети вынуждены работать! В большинстве своем это обусловлено не только желанием купить себе новый гаджет, но и элементарной нехваткой в семейном бюджете», — высказался Пилюгин в своем Telegram-канале.

Самое важное - в нашем Telegram-канале