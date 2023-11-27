«Больше отдыхайте». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Время вежливости. Начало недели может показаться непростым, если вы не следите за языком и концентрируетесь на недостатках партнера. Во вторник планируйте приятные дела. Не выясняйте отношения. Если вы остры на язычок, до пятницы молчите», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Овны, наводите порядок там, где раньше стеснялись и боялись. Налаживайте связи с чужеземными территориями. Обучайтесь психологии отношений. Найдите способы примирения с детьми.



Тельцы, вам пора учиться и настраиваться на рабочий лад. К концу недели это станет очевидным. В начале недели постарайтесь сконцентрироваться на внутреннем мире. С четверга можно заняться процедурами оздоровления.



Близнецы, неделя непростая. Основная задача - сохранить здоровье. Уныние и апатию проживайте без паники. Наблюдайте за мыслями со стороны. Партнера оставьте в покое. Меньше общайтесь.



Раки, с четверга комфорта, ясности, уверенности станет больше. Тогда можно заняться ремонтом жилья, авто. До четверга будьте внимательны при общении с ближайшим окружением.

Львы, не давите дома своим авторитетом. Не заставляйте близких наводить порядок, покажите им пример. Если делаете ремонт, делайте с удовольствием. Денежные операции, инвестиции пока отложите.

Девы, поддержите иммунитет, сердце и нервную систему. Не решайте важные рабочие вопросы на неделе. Наблюдайте, выводов пока не делайте. К действиям переходите на следующей неделе.

Речь. unsplash.com.

Весы, во вторник, среду по возможности больше отдыхайте. На выходных почувствуете себя гораздо спокойнее и довольнее. Начало недели может показаться странным. Поддержите иммунитет.

Скорпионы, у вас много сил, энтузиазма и возможностей. Используйте их. Но не грубите. Ваша речь не должна разжигать войну и вызывать негативные эмоции. Делайте паузу перед тем, как что-то сказать.

Стрельцы, для вас наступает ответственный период проверок и сдачи экзамена. Усвоили ли вы урок гибкости в речи? Не ведитесь на провокации, не грубите.

Козероги, вопросы с начальством, с заграницей не торопитесь решать до четверга. Могут быть задержки, проволочки, непонимания. Дождитесь пятницы. Или следующей недели.



Водолеи, решайте рабочие вопросы, разговаривайте с партнерами. Меняйте образ жизни. На чужой территории свои порядки не наводите, будьте вежливы. С четверга планировать будет легче.



Рыбы, отправляйтесь в рабочую командировку. Осваивайте тему международных отношений. С четверга наладить отношения с иностранцами будет проще. Со своим партнером на неделе отношения не выясняйте.