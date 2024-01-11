Больше детей и площадей. О грядущих планах в здравоохранении Алтайского края рассказал минздрав

Новый 2024 год объявлен годом семьи, и минздрав Алтайского края ставит перед собой задачи тоже «семейные». О планах на текущий год рассказал глава минздрава Дмитрий Попов на первой в этом году пресс-конференции журналистам.

Акцент на материнство

Задачи минздрава в новом году будут направлены, прежде всего, на охрану семьи. Дмитрий Попов заявил, что в этом году следует сделать акцент на ценности материнства.

В первую очередь запланированы регулярные медицинские осмотры для будущих родителей в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Минздрав собирается усилить работу женских консультаций, роддомов и других поликлинических подразделений, работающих с мамами.

«Однозначно все женские консультации и центры медико-социальной и медико-психологической помощи будут реализовываться во всех центральных районных больницах. Это необходимо для того, чтобы помочь мамам малышей и женщинам, планирующим материнство», - заявил Дмитрий Попов.

Мама и ребенок. https://unsplash.com/

Также в минздраве планируют продолжить развивать технологию экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Алтайский край – один из немногих регионов России, где дорогостоящая процедура ЭКО проводится за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования. На 2024 год запланировано более 1,2 тыс. процедур.

«Это значительный вклад в демографическую политику регионов», - отметил глава минздрава.

Доступная помощь

«Темпы, набранные нами в прошлые годы, сохранятся и даже станут интенсивнее», - заявил Дмитрий Попов на вопрос о строительстве новых объектов.

В 2024 году запланировано строительство 28 объектов в сельских районах – это фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. По словам главы минздрава, сейчас будущие медучреждения проектируются, а земельные участки под них уже выделены муниципалитетами.

По словам министра, на реализацию одного пункта потребуется в среднем три-четыре месяца, включая строительство и получение разрешительных документов. Уже осенью планируется открыть большую часть медучреждений.

Новая врачебная амбулатория в селе Гоньба Минздрав Алтайского края

Продолжится строительство крупных поликлиник, которые начали возводить в 2023 году. В их числе поликлиника БСМП №2, а также медучреждения в Камне-на-Оби, Алейске, Смоленском и Зональном районах. Дополнительно должно закончиться проектирование двух медучреждений – это взрослая поликлиника №9 в Барнауле и ЦРБ в Мамонтовском районе.

«В рамках программы модернизации первичного звена в ближайшие несколько лет, включая 2024-й, запланировано строительство порядка 60 объектов разной мощности, взамен аварийных зданий, и в тех районах, где нет медучреждений. Строительство будет проведено за счет средств федерального и краевого бюджета», - заявил Дмитрий Попов.

Также по программе модернизации проведут капитальные ремонты медучреждений края. Всего за пять лет были отремонтированы порядка 800 объектов здравоохранения. Это и подготовка помещений для монтажа нового оборудования, и ремонты приема диагностических подразделений и фельдшерско-акушерских пунктов.

Отделение кардиологии в БСМП-2. Анна Зайкова.

Кадровая политика

Но, конечно, новые больницы будут бессмысленны без медицинского персонала. По словам Дмитрия Попова, за 2023 год можно наблюдать небольшой прирост - порядка 200 врачей. В первую очередь, это базовые специалисты: терапевты и педиатры. Кроме этого удалось замедлить убыль среднего медицинского персонала.

«Задача 2024 года – удержать эти кадры и добиться притока среднего медперсонала», - заявил глава минздрава. Для этого в Алтайском крае собираются поднять заработную плату медработникам, а также поддерживать их на краевом и федеральном уровне.

Дополнительно для утоления "кадрового голода" в 2023 году впервые открыли целевой набор в медицинские колледжи. Первый набор «целевиков» составил 156 человек, их зачислили в Барнаульский базовый медицинский колледж, Бийский и Рубцовский медицинский колледжи. Первокурсники будут учиться на специальностях «Лечебное дело», «Акушерское дело» и «Сестринское дело».

Для оплаты целевого обучения студентов из краевого бюджета выделено 11,5 млн. рублей.

Врачи. Алтайский край Минздрав АК.

Все в цифру

С 1 января 2024 года все больницы России, в том числе Алтайского края, перейдут на электронный документооборот. У каждого пациента появится электронная медицинская карта, в которой будет содержаться вся информация об его здоровье: наблюдения у специалистов, рекомендации врачей, результаты анализов, ранее поставленные диагнозы и прочие данные.

«Например, жителя сельского района с инфарктом миокарда госпитализировали в краевой кардиологический центр в Барнауле. И центр может спокойно посмотреть все данные о пациенте из его электронной амбулаторной карты: когда он в последний раз проходил диспансеризацию, когда и с чем обращался к врачу, чем болел раньше», - объяснил Дмитрий Попов.

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