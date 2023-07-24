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Жизнь

Больно кусающиеся слепни-дождевки атаковали Сибирь

Жителей Новосибирска атаковали слепни-дождевки. Внешне они напоминают муху, но кусают больнее комаров, а также переносят опасные заболевания. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Слепень. Насекомое
Слепень. Насекомое
Wikimedia Commons

Пик активности слепней приходится на самое жаркое время года - лето, особенно июль. Высокая температура - их любимая. Они нападают на людей возле водоемов и по вечерам.

Слепни довольно назойливые и больно кусаются. Это связано с тем, что они не вонзаются в кожу, а разрезают ее своим хоботком с саблевидными частями.

Самый большой слепень достигает размеров огромной осы. Его называют бычьим слепнем. Меньше него - олений слепень. А вот жителей Новосибирска атаковали мелкие и невзрачные насекомые - слепни-дождевки.

В отличие от мухи, они бесшумно садятся на свою жертву и внезапно кусают.

Слепни могут переносить опасные заболевания вроде сибирской язвы, филяриозов, а также болезней крупного рогатого скота.

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