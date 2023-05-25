Более 13 тыс. барнаульцев остались без горячей воды из-за аварии на теплосети

Более 13 тыс. жителей Индустриального района остались без горячей воды 25 мая. Произошла авария на магистральной теплосети. Об этом сообщает СГК города.

Горячей воды не будет с 7:00 до 21:00 часов.

СГК сообщает, что обнаружено повреждение на магистральной теплосети диаметром 900 мм на улице Взлетной, 113. Оно влияет на подачу горячей воды. Работники приступили к срочному ремонту.

Воду отключили по следующий адресам:

Многоквартирные дома: Ускова, 31, 25, 33, Взлетная 91,38, 10, 12, 14, 81, 87, Павловский тракт, 253, 267, 257, 261, 263, Попова, 107, 109, 123, 117, 113, Сиреневая, 32, 30, 26, 28, Балтийская, 96, 104, Шумакова, 24, 11, 16, 14, 30, Северный Власихинский, 131/1, 131/2, 131/3. Детские сады: Попова, 119, Павловский тракт, 265, Сергея Ускова, 29. Школы: Взлетная, 85, Шумакова, 22. Медицинские учреждения: Взлетная, 6. Магазины: Попова, 115, 107а, 105а. Административные здания: Попова, 121, Павловский тракт, 255б, Взлетная, 16, Шумакова, 18, 15б. Спортивные сооружения: Балтийская, 100.

Также СГК сообщает, что завершены работы на улице Попова, 37. Горячее водоснабжение восстановили по ранее отключенным квартирам. Адреса можно посмотреть в материале altapress.ru.