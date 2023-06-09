12 июня
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Жизнь

Более 8 тыс. барнаульцев на сутки останутся без воды - адреса

Горячую воду отключат у 8,3 тыс. потребителей на сутки в Барнауле. Об этом предупреждает СГК.

Чайник, горячая вода.
Чайник, горячая вода.
CC0

Горячую воду отключат с 13 июня 10:00 до 14 июня 10:00. Специалисты будут работать на магистральной теплосети в районе дома по улице Чернышевского, 78.

Рабочие сделают врезки заглушек в тепловые камеры и монтаж байпасных линий. Это позволит в будущем проводить ремонты на сетях без отключения горячей воды у людей.

Под отключения попадут квартиры по следующим адресам:

  • Партизанская, 105, 94, 70в, 120, 70а, 70б, 74, 82, 70, 83, 88, 84 М.
  • Горького, 39а, 36, 38.
  • Социалистический, 69, 63, 31а, 38, 42, 60, 69а, 59, 34, 54, 61, 47.
  • Анатолия, 87, 67, 95, 91, 123, 89, 102, 97, 102а, 104, 118, 66, 81, 116, 105, 94, 131, 112, 110, 110а, 96а, 114, 119, 96, 129, 107, 99, 77, 109, 98, 72.
  • Чкалова, 87, 57а, 89, 68б, 51а, 64, 69а, 68, 68а, 57.
  • Никитина, 104, 106, 59, 120а, 88, 65, 59а, 110, 60, 58, 70, 84, 71, 92, 98а, 77, 74, 110а, 100, 96.
  • Песчаная, 89, 84, 108.
  • Короленко, 66а, 88, 91, 92, 62, 92а, 80.
  • Ленина, 37, 14, 29, 43, 27а, 23, 31, 25, 43а, 45, 27, 35, 39.
  • Пролетарская, 75, 74, 69, 91, 76, 90, 92.
  • Красноармейский, 62, 54, 64, 72, 58, 20.
  • Чернышевского, 59, 55.
  • Гоголя, 76.
  • Интернациональная, 72а, 74, 63, 80.
  • Папанинцев, 105.
  • Геблера, 24.
  • Комсомольский, 38.
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