Более 8 тыс. барнаульцев на сутки останутся без воды - адреса

Горячую воду отключат с 13 июня 10:00 до 14 июня 10:00. Специалисты будут работать на магистральной теплосети в районе дома по улице Чернышевского, 78.
Рабочие сделают врезки заглушек в тепловые камеры и монтаж байпасных линий. Это позволит в будущем проводить ремонты на сетях без отключения горячей воды у людей.
Под отключения попадут квартиры по следующим адресам:
- Партизанская, 105, 94, 70в, 120, 70а, 70б, 74, 82, 70, 83, 88, 84 М.
- Горького, 39а, 36, 38.
- Социалистический, 69, 63, 31а, 38, 42, 60, 69а, 59, 34, 54, 61, 47.
- Анатолия, 87, 67, 95, 91, 123, 89, 102, 97, 102а, 104, 118, 66, 81, 116, 105, 94, 131, 112, 110, 110а, 96а, 114, 119, 96, 129, 107, 99, 77, 109, 98, 72.
- Чкалова, 87, 57а, 89, 68б, 51а, 64, 69а, 68, 68а, 57.
- Никитина, 104, 106, 59, 120а, 88, 65, 59а, 110, 60, 58, 70, 84, 71, 92, 98а, 77, 74, 110а, 100, 96.
- Песчаная, 89, 84, 108.
- Короленко, 66а, 88, 91, 92, 62, 92а, 80.
- Ленина, 37, 14, 29, 43, 27а, 23, 31, 25, 43а, 45, 27, 35, 39.
- Пролетарская, 75, 74, 69, 91, 76, 90, 92.
- Красноармейский, 62, 54, 64, 72, 58, 20.
- Чернышевского, 59, 55.
- Гоголя, 76.
- Интернациональная, 72а, 74, 63, 80.
- Папанинцев, 105.
- Геблера, 24.
- Комсомольский, 38.