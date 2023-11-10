Более сотни лебедей прилетели в алтайский поселок на зимовку

Отмечается, что птицы прилетели раньше на две недели, чем в прошлом году.

Главное — чтобы было чем прокормить стаю. Едят лебеди совсем не мало. На один прием пищи уходит по два 20-литровых ведра корма. Питаться им при этом можно горохом и овсом.

Зимовка может оказаться для птиц непростой - раньше общественникам удавалось находить спонсоров. Однако на данный момент пока что никого нет.

Обычно местные жители и туристы приезжают посмотреть на лебедей.

Общественники напоминают, что нельзя кормить птиц бородинским, любым горячим хлебом, а также сухарями. Нельзя оставлять на берегу водоема кульки. А также не стоит шуметь и приходить с собаками.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае лебеди попали в "ледяной плен".