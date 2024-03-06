6 марта
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Жизнь

Более 132 млн рублей могут направить на благоустройство парка «Юбилейный» в Барнауле

В Барнауле продолжат работы по благоустройству в парке «Юбилейный». Об этом сообщили в пресс-центре администрации Барнаула.

Благоустройство парка "Юбилейный".
Благоустройство парка "Юбилейный".
Администрация города

На данный момент определяется подрядчик. Итоги аукциона подведут 15 марта.

Так, на работы выделят 132 млн рублей. Отмечается, что это будет уже третьем этапом благоустройства «Юбилейного».

Известно, что там обустроят зоны для активного отдыха, в том числе скейт-парк, роллердром, памп-трек. Продолжат обустраивать пешеходные дорожки.

Работы планируют завершить до середины октября.

Ранее сообщалось, что в барнаульском парке "Изумрудный" появится долгожданный пешеходный фонтан.

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