Более 200 мешков мусора собрали на реке в Барнауле

В ходе экологической акции с реки Пивоварки вывезли более 200 мешков мусора, сообщают власти Барнаула.

Акция по сбору мусора стала уже ежегодной.

Добровольцы вместе с администрацией Железнодорожного района собрались в минувшие выходные в районе ул. Силикатной, 22.

200 мешков мусора вывезли с реки Пивоварки. barnaul.org

К ним также присоединилась подрядная организация "Союз-97", предоставив технику.

В ходе акции по берегу реки собрали мелкий и крупный бытовой мусор. По оценкам организаторов, этим занимались около 20 человек, которые за несколько часов собрали более 200 мешков отходов.

Ранее алтайские чиновники "завернули" проект завода по утилизации мусора методом пиролиза.