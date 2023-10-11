Боль, врачи и плохие роды. О чем больше всего переживают беременные, рассказали специалисты Алтайского края

Согласно статистическим данным, количество абортов заметно снизилось в барнаульских поликлиниках за последние несколько месяцев. Между тем будущие мамы все еще охвачены тревогами и переживают о скорых родах и здоровье малыша. Какую психологическую помощь оказывают женщинам в Алтайском крае, рассказали в региональном Минздраве.

Сохранить будущее

Ранее мы рассказывали вам, что в крае ведется масштабная работа по предотвращению абортов. В регионе работают 59 кабинетов доабортного консультирования. Ведущим учреждением стал краевой центр медико-социальной помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, созданный в перинатальном центре «ДАР».

По данным перинатального центра, за последние два года в крае растет количество женщин, сохранивших беременность. В 2021 году ребенка сохранили 680 будущих мам из 2 тыс. 835 пациенток, пришедших в кабинет доабортного консультирования.

В 2022 году их число увеличилось до 726 из 2,7 тыс. пришедших. А в этом году на учет встали почти 500 женщин.

Женщина. Беременность. https://unsplash.com/

Совместная работа

К работе подключилась и городская больница №10. Главный врач Константин Печеников отмечает, что более 20% обратившихся к ним женщин отказались от аборта и встают к ним на учет. Во многом благодаря совместной работе акушеров-гинекологов и клинического психолога.

С начала октября в десятой больнице работает клинический психолог Ольга Губарева. К ней обращаются за советом женщины, которые собираются прервать беременность. В таком случае врач предлагает им «неделю тишины».

«Это время с момента обращения до назначения процедуры, которое используется для того чтобы еще раз взвесить все «за» и «против». Могу сказать точно, что после нее часть женщин сохраняет ребенка», - заявляет главврач больницы.

Ольга Викторовна помогает будущим мамам на протяжении всей беременности. Она отвечает на волнующие вопросы и помогает справиться с тревожностью перед родами.

Также в городской больнице №10 работают опытные акушеры. Недавно коллектив пополнился еще одним профильным специалистом. Теперь здесь работают четыре врача.

«Часто общение пациенток женской консультации с врачами перерастает в дружеские отношения. Они в числе первых получают фотографии из родильных домов с благодарностью и поздравлениями!» - заявляет Печеников.

Женщина. Беременность. https://unsplash.com/

Главный страх

Действительно, психолог играет большую роль в подготовке женщины к материнству. В перинатальном центре «ДАР» отмечают, что в неделю к специалисту обращаются до пяти пациенток с конкретным запросом – проработать тревожность накануне родов. А с начала года здесь провели больше 1,3 тыс. индивидуальных и 100 групповых консультаций.

Страхам подвержены все, несмотря на то, ждет ли мама первенца или готовится к третьим родам. По словам специалистов, тревога накатывает на женщин волнами: сначала она возрастает на ранних сроках, затем снижается в благополучном втором триместре и снова поднимается к родам.

Причин для беспокойств у женщин несколько. Самая популярная из них – страх боли. Бороться с ним помогает понимание своего организма. Врачи объясняют, что в процессе естественных родов в организме женщины выделяются эндорфины, которые облегчают боль. Это заметно успокаивает пациенток.

Если же женщина рожает не в первый раз, то она может бояться повторения неблагоприятных сценариев, которые возникали при прошлых родах. В таком случае психолог поможет проработать ситуацию и избавиться от предубеждений.

Беременная женщина с букетом цветов. Фото предоставлено рекламодателем.

Некоторые будущие мамы опасаются медицинского вмешательства и не доверяют специалистам. Здесь психолог работает индивидуально с каждой роженицей и объясняет принцип работы врачей.

«Тревога может спровоцировать выброс адреналина, который в родах блокирует окситоцин – всем известный «гормон любви и счастья», который запускает схватки, а позже лактацию. Именно по этой причине женщине так важно снизить тревожность», – отмечает перинатальный психолог перинатального центра «ДАР» Елена Трусова.

Татьяна Гоман, медицинский психолог перинатального центра АККЦОМД дает следующие советы по борьбе с тревожностью: