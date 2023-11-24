24 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Богиня Солнца: сверхмощный космический луч неизвестной природы потряс исследователей

Астрофизики обнаружили редкую частицу сверхвысокой энергии.

Первая в мире фотография черной дыры.
Первая в мире фотография черной дыры.
Скриншот с видео Breakthrough discovery in astronomy: press conference

Она "прибыла" из-за пределов Млечного Пути, указывает РБК.

Исследователи назвали ее частицей Аматэрасу — в честь богини Солнца из японской мифологии. Такая же сверхмощная частица наблюдалась до этого лишь однажды — в 1991 году.

Между тем Точное происхождение высокоэнергетических частиц до сих пор не ясно. Возможно, они связаны с гамма-всплесками, выбросами сверхмассивных черных дыр в центрах галактик и другими причинами.

Ранее ученые рассказали, сколько у человечества будет времени, чтобы избежать космической катастрофы. Речь идет о том бедствии, при котором внезапно отключаются линии электропередачи, случаются различные катаклизмы техногенного характера.

При скорости потока солнечной плазмы 1,5 тыс. километров в секунду она долетит до планеты за 27 часов. Однако этого времени не хватало, чтобы спрогнозировать бедствие.

NASA удалось разработать систему, которая гарантирует оповещение о надвигающейся космической бомбардировке за 30 минут до ее начала. Наверняка за это время можно успеть отключить особо чувствительные гаджеты.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость