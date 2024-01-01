Богатырский праздник. Что строго запрещено делать 1 января

Помимо всемирного праздника Нового года в Древней Руси 1 января отмечали день Ильи Муромца, известного богатыря и героя многочисленных былин. Также в этот день почитают память мученика Вонифатия Тарсийского. Altapress.ru рассказывает, как отметить этот праздник и не навлечь на себя беду.

Традиции

Считается, что первый день нового года нужно встретить так, как хочешь провести весь будущий год. Поэтому рекомендуется встречать его в кругу семьи, не обременяя себя сложными делами.

Хозяюшки в этот день накрывают праздничный стол с разнообразными блюдами. Наши предки верили, что чем богаче будет стол, тем благополучнее пройдет будущий год. Также на Новый год было принято надевать все новое и переодеваться несколько раз в день. Это сулило больше обновок в году.

Также в этот день полагалось поклониться родной земле и вспомнить славные подвиги народных героев — защитников Отечества.

Ребенок. Снег. Зима. СС0

Что нельзя делать 1 января?

Запрещено пить алкогольные напитки - можно встретить нечисть.

Не рекомендуется выкидывать мусор - вместе с ним можно вынести все хорошее из дома.

Нельзя ругаться с родственниками - иначе весь год пройдет в скандалах.

Не стоит нецензурно выражаться и поминать нечистого - а то он откликнется на зов и поселится в доме.

Нельзя в этот день в супружескую постель класть гостя – к измене.

Трава. Снег. Зима СС0

Приметы

Богатый снежный покров в этот день – вестник хорошего урожая.

Звездное небо в новогоднюю ночь – к урожаю.

Если утром густой иней на деревьях, то год будет урожайный, а если его нет – не жди хорошего урожая.

Если утро теплое, то будет хороший урожай ржи.

Снегири поют — к пасмурным и снежным дням.

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