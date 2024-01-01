5 января
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Жизнь

Богатырский праздник. Что строго запрещено делать 1 января

Помимо всемирного праздника Нового года в Древней Руси 1 января отмечали день Ильи Муромца, известного богатыря и героя многочисленных былин. Также в этот день почитают память мученика Вонифатия Тарсийского. Altapress.ru рассказывает, как отметить этот праздник и не навлечь на себя беду.

Зима. Солнце. Снег
Зима. Солнце. Снег
СС0

Традиции

Считается, что первый день нового года нужно встретить так, как хочешь провести весь будущий год. Поэтому рекомендуется встречать его в кругу семьи, не обременяя себя сложными делами.

Хозяюшки в этот день накрывают праздничный стол с разнообразными блюдами. Наши предки верили, что чем богаче будет стол, тем благополучнее пройдет будущий год. Также на Новый год было принято надевать все новое и переодеваться несколько раз в день. Это сулило больше обновок в году.

Также в этот день полагалось поклониться родной земле и вспомнить славные подвиги народных героев — защитников Отечества.

Ребенок. Снег. Зима.
Ребенок. Снег. Зима.
СС0

Что нельзя делать 1 января?

  • Запрещено пить алкогольные напитки - можно встретить нечисть.
  • Не рекомендуется выкидывать мусор - вместе с ним можно вынести все хорошее из дома.
  • Нельзя ругаться с родственниками - иначе весь год пройдет в скандалах.
  • Не стоит нецензурно выражаться и поминать нечистого - а то он откликнется на зов и поселится в доме.
  • Нельзя в этот день в супружескую постель класть гостя – к измене.
Трава. Снег. Зима
Трава. Снег. Зима
СС0

Приметы

  • Богатый снежный покров в этот день – вестник хорошего урожая.
  • Звездное небо в новогоднюю ночь – к урожаю.
  • Если утром густой иней на деревьях, то год будет урожайный, а если его нет – не жди хорошего урожая.
  • Если утро теплое, то будет хороший урожай ржи.
  • Снегири поют — к пасмурным и снежным дням.

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