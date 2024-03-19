Известно, что Лерчек подала на развод с мужем 15-го марта. Беседу в суде назначили на 25 число.
Информация о том, что у семьи начались проблемы в отношениях, появилась несколько месяцев назад. При этом на вопросы о разводе Валерия не отвечала, а утверждала, что у них с супругом «сложный период» после уголовных дел из-за неуплаты налогов.
Напомним, что в конце прошлого года Чекалина выплатила 505 млн рублей налогов, а уголовное дело против нее прекращено.
С ее счетов сняли аресты, имущество тоже пообещали вернуть.
Ранее стало известно, что блогер Лерчек рассказала, почему она не платила налоги.
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