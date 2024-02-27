Блинный праздник. Когда начнется Масленица в 2024 году

Масленица — изначально языческий праздник проводов зимы и встречи весны, который отмечают целую неделю. Сразу после нее начинается Великий Пост, а через семь недель — Пасха. Altapress.ru расскажет, что нужно сделать на Масленицу и как весело ее отметить.

Масленичная неделя 2024

В 2024 году празднование Масленицы длится с 11 по 17 марта.

С понедельника по среду отмечают Узкую Масленицу, а с четверга начинается Широкая Масленица — масштабное празднование.

Как отметить Масленицу

На Масленицу принято устраивать шумные гуляния. Зиму провожают с частушками, песнями и плясками, а также различными играми.

Одной из самых популярных забав было взятие снежного городка. Из снега лепили ворота и стены, участники игры делились на две команды. Одна должна была взять крепость и разрушить ее, другая — помешать этому.

За ходом боя следил специальный человек, которого именовали "городничим". Он давал старт, а в конце объявлял победителя.

Однако главный обряд Масленицы — вовсе не игры, а сжигание чучела зимы в последний день гуляний.

Еще одна старинная традиция — выпечка блинов. В народе считается, что они символизируют солнце. Именно благодаря блинам многие и знают о существовании Масленицы.

Ранее мы писали, где можно весело отметить Масленицу в Барнауле.

Грибные блины. unsplash.com

Чего нельзя делать в праздничную неделю

В масленичную неделю нельзя ругаться, злиться и сквернословить. В первый день Масленицы, чтобы привлечь удачу, нельзя грустить.

Нельзя встречать гостей в неубранном доме. Принимать гостей — это одна из главных традиций Масленицы. Поэтому нужно поддерживать в доме чистоту и порядок. Однако убираться в доме можно только в первые три дня праздничной недели.

На Масленицу нельзя затворничать — это нарушение древних обычаев праздника. На четвертый день «Разгуляй» нельзя было не веселиться, иначе осуждение и горести, согласно приметам, обрушивались на голову такого человека.

Резать блины ножом также нельзя: считается, что использование острых предметов может навлечь беду.

Блины. freepik.com/mdjaff

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