1 августа
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Жизнь

"Блестящая" Юлия Ковальчук рассказала, как протекала беременность

Певица Юлия Ковальчук рассказала о сложностях при беременности в 40 лет.

Младенец в подгузнике.
Младенец в подгузнике.
unsplash.com.

Она призналась — на седьмом месяце не могла пошевелиться без боли из-за воспаления седалищного нерва.

За время беременности Юлия набрала 14 килограммов и на девятом месяце было тяжело делать самые обычные вещи, — даже ходить.

Юлия Ковальчук замужем за певцом, композитором Алексеем Чумаковым. Она 8 июля сообщила о рождении второго ребенка.

Ранее Ковальчук в ответ на критику оголила свои ноги. Бывшая участница проекта "Блестящие" высказалась в ответ на нападки хейтеров, называющих ее «постаревшей девочкой». Только после 30 лет представительницы прекрасного пола могут почувствовать себя настоящими женщинами, мудрыми и рассудительными, считает Ковальчук.

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