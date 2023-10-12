15 октября
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Жизнь

Благоустройство парков «Центральный» и «Юбилейный» завершается в Барнауле

В парках Барнаула заканчивают благоустройство по национальному проекту «Жилье и городская среда», сообщает мэрия.

Благоустройство парков «Центральный» и «Юбилейный» завершается в Барнауле.
Благоустройство парков «Центральный» и «Юбилейный» завершается в Барнауле.
Администрация города Барнаула

Отмечается, что в «Центральном» уже полностью заменили покрытия дорожек, поставили видеонаблюдение и опоры освещения, высадили деревья и оборудовали пандус и ограждения.

Самое главное, что изменилось в парке - фонтан. Теперь он имеет пешеходную часть и светодиоды.

На данный момент рабочие устанавливают архитектурные формы и детские комплексы.

На территории «Юбилейного» проводят второй этап благоустройства. В парке появляются пешеходные и велобеговые дорожки. А также туалетный модуль. Сейчас продолжается высадка деревьев. А зимой планируют сделать лыжню.

Большой фоторепортаж с обновленного Юбилейного парка выйдет 13 октября на altapress.ru

Ранее сообщалось, что в Бийске второй месяц не могут открыть туалет для посетителей парка.

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