Бизнесмена из Алтайского края заставили подметать улицу из-за долгов

Бийского предпринимателя неоднократно штрафовали, в том числе за нарушение законодательства об исполнительном производстве.
Погашать штрафы бизнесмен не торопился и в конце концов стал должником.
В качестве наказания ему назначили несколько часов обязательных работ. Мужчину отправили на благоустройство дворов многоквартирных дворов. Проще говоря - устроили дворником.
На фото лицо нарушителя размыто, однако многие предположили, что это может быть Александр Казаков. Он тоже руководит строительной фирмой.
Фамилия Казакова не раз была замешана в громких историях. Например, его компания никак не может сдать печально известный долгострой на Зеленом клине. Также его имя было связано с уголовным делом о предоставлении неликвидных квартир.
Ранее в Барнауле заставили нагадившего в лифте мужчину убирать все своей футболкой.