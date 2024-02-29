1 марта
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Жизнь

Бизнесмен и меценат Александр Ракшин подумывает о еще одной Трассе здоровья в Барнауле

У популярной в Барнауле Трассы здоровья, поддержкой которой уже много лет занимается торговая сеть "Мария-Ра", может появиться ответвление. Об этом altapress.ru рассказал основатель компании Александр Ракшин. По его словам, новая тропа будет предназначена специально для ходьбы.

Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья"
Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья"
Анна Зайкова

Как пояснил Александр Ракшин, пешеходная тропа может быть проложена от базы "Динамо", далее вдоль Змеиногорского тракта до Широкой просеки и обратно.

Таким образом, ее длина составит около восьми километров.

Александр Ракшин,
основатель торговой компании "Мария-Ра":

Первостепенная задача на сегодняшний день — создать на трассе отдельную тропу для гуляющих. К сожалению, невозможно совместить в одном месте ходьбу и хорошо подготовленную лыжню. Ее нещадно затаптывают, и воевать с этим бесполезно. Требуется отдельная пешеходная трасса. И главное, донести до людей, что здесь можно ходить пешком, а здесь — только на лыжах.

Трасса здоровья в Барнауле после урагана.
Трасса здоровья в Барнауле после урагана.
altapress.ru

Кроме того, по словам Александра Ракшина, в районе Трассы здоровья необходимо расчистить лес от сваленных прошлогодним ураганом деревьев и сухостоя, которые могут представлять реальную угрозу для жизни людей.

Александр Ракшин,
основатель торговой компании "Мария-Ра":

Этой проблемой до сих пор никто не занимается. И у нас нет такой возможности, поскольку взяться за это частная компания не может – нарушит закон. Все что смогли – раздвинули поваленные деревья в стороны. Спасибо энтузиастам, которые нам в этом деле помогли.

Открытие лыжного сезона-2018 на &quot;Трассе здоровья&quot;
Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья"
Анна Зайкова

Ежегодно на обслуживание Трассы здоровья торговая сеть направляет порядка 20 млн рублей. 3 марта, в день рождения компании, здесь пройдет традиционный лыжный марафон на 50 км.

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