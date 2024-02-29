Бизнесмен и меценат Александр Ракшин подумывает о еще одной Трассе здоровья в Барнауле

У популярной в Барнауле Трассы здоровья, поддержкой которой уже много лет занимается торговая сеть "Мария-Ра", может появиться ответвление. Об этом altapress.ru рассказал основатель компании Александр Ракшин. По его словам, новая тропа будет предназначена специально для ходьбы.

Как пояснил Александр Ракшин, пешеходная тропа может быть проложена от базы "Динамо", далее вдоль Змеиногорского тракта до Широкой просеки и обратно.

Таким образом, ее длина составит около восьми километров.

Александр Ракшин,

основатель торговой компании "Мария-Ра":

Первостепенная задача на сегодняшний день — создать на трассе отдельную тропу для гуляющих. К сожалению, невозможно совместить в одном месте ходьбу и хорошо подготовленную лыжню. Ее нещадно затаптывают, и воевать с этим бесполезно. Требуется отдельная пешеходная трасса. И главное, донести до людей, что здесь можно ходить пешком, а здесь — только на лыжах.

Трасса здоровья в Барнауле после урагана. altapress.ru

Кроме того, по словам Александра Ракшина, в районе Трассы здоровья необходимо расчистить лес от сваленных прошлогодним ураганом деревьев и сухостоя, которые могут представлять реальную угрозу для жизни людей.

Александр Ракшин,

основатель торговой компании "Мария-Ра":

Этой проблемой до сих пор никто не занимается. И у нас нет такой возможности, поскольку взяться за это частная компания не может – нарушит закон. Все что смогли – раздвинули поваленные деревья в стороны. Спасибо энтузиастам, которые нам в этом деле помогли.

Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья" Анна Зайкова

Ежегодно на обслуживание Трассы здоровья торговая сеть направляет порядка 20 млн рублей. 3 марта, в день рождения компании, здесь пройдет традиционный лыжный марафон на 50 км.

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