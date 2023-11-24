Бизнес-леди из Алтайского края Наталья Бутакова поборется за главный приз федерального этапа программы «Мама-предприниматель»

Наталья Бутакова стала победителем регионального этапа в 2019 году и получила грант на развитие бизнеса, а в 2023 — уже как эксперт приняла участие в жюри регионального этапа «Мама-предприниматель». Более 5 лет она возглавляет психологопрофориентационный «Центр семейного роста и развития». Именно его Наталья представит на федеральном этапе программы «Мама-предприниматель».

Экспертное жюри отобрало 30 лучших проектов среди выпускниц прошлых лет и финалисток регионального этапа этого года.

Мы отсмотрели более 100 проектов участниц из разных уголков России: Архангельской и Ярославской области, Москвы, Омской области, Республики Татарстан, Краснодарского и Хабаровского краев и других регионов. В финал вышло 30 проектов, многие из них с социальной направленностью. Например, это центр пошива адаптивной одежды для людей с ОВЗ, центр для детей с особенностями, создание развивающих игрушек и многое другое. В декабре каждая из участниц финала получит уникальные знания и компетенции, а также поборется за один из главных призов для развития бизнеса — 1 миллион, 500 тысяч и 250 тысяч рублей. Также предусмотрен спецприз, — отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Проекты оценивались по таким критериям, как оригинальность, социальная значимость, возможность к масштабированию.

«Центр семейного роста и развития» оказывает услуги по профориентации и психологии для подростков и родителей. Главное преимущество бизнеса — не только построение образовательного и карьерного маршрута, но и выстраивание отношений с более чем 150 партнерами-компаниями Барнаула и края для дальнейшей стажировки и трудоустройства ребят.

Участие в программе «Мама-предприниматель» позволило повысить число основных услуг до 10 и проводить 30 тематических мастер-классов и игр. В Центре появились 5 тренеров и консультантов и на аутсорсе еще 3 специалиста по продажам и продвижению. Кроме того, подрос и главный показатель — с 10 до 50 клиентов в месяц, воспользовавшихся различными услугами, а 2 раза в год Центр стал проводить масштабный форум для родителей.

Мне очень хочется победить! — признается Наталья Бутакова. — Также, привлечь внимание к нашему проекту. Мы не только помогаем в выборе профессии, но и налаживаем детско-родительские отношения, работаем над атмосферой в семье, чтобы в ней царили взаимопонимание и забота. Хочется развивать онлайн клуб «Адекватных родителей». Плюс, за 5 лет у нас уже сложилось агенство полного цикла: от помощи в выборе профессии до трудоустройства наших выпускников после обучения в компании-партнеры, — рассказала Наталья.

Предпринимательница отмечает, что в случае победы основные инвестиции пойдут: в рекламу, автоматизацию бизнес-процессов, организацию мероприятий и приглашение федеральных спикеров и повышение квалификации.

Наталья Бутакова активно пользуется услугами центра «Мой бизнес», который реализует в крае национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Она проходила все обучающие мероприятия по теме построения и продвижения бизнеса. Пользовалась поддержкой по размещению рекламы, изготовлению сайта и печатной продукции, получала бесплатные индивидуальные консультации от экспертов по налогам.



Желаем Наталье Бутаковой победы на федеральном этапе программы «Мама-предприниматель»!