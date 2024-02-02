Бийские школьники нашли червей в каше из столовой

Фотография "живой" еды моментально разлетелась по соцсетям.
Руководство школы считает, что иногда ученики показывают протест из-за однотипного питания разными способами, и это один из них.
В администрации учреждения нет претензий к оператору питания. Однако организация все же дала комментарий по этому поводу:
"Разбирательства ведутся, виновные будут наказаны", - сказали представители оператора.
Сейчас проводят проверку по факту случившегося.
Ранее глава Барнаула проверил, как и что готовят для школьных столовых города.
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