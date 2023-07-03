Бийские дороги, барнаульские нефтепродукты и «Шукшинские дни». Что произошло в Алтайском крае 3 июля

- Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки в связи с разливом нефтепродуктов в реке Барнаулке.
- В селе Алтайском состоялся «Ах! Фест». Именитые шеф-повара со всей России устраивали для его гостей мастер-классы и гастроэксперименты. Смотрите, как это было.
- Прокуратура проверила дороги в Бийске и выявила нарушения — например, на улице Сенной. Зато ремонт Коммунального моста прошел проверку: оказалось, что работы там идут по плану и даже где-то опережают график.
- Опубликована программа фестиваля «Шукшинские дни на Алтае», который состоится с 18 по 22 июля. В ней около 60 мероприятий. Самое интересное — здесь.
- Томская компания «САВА» присмотрела в Бийском районе участок площадью 200 га под облепиховый сад. Предприятие планирует вложить в этот проект более 200 млн рублей.
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