Бийчанка залезла на звезду в парке Победы ради эффектного снимка

Сделана звезда не из самых прочных материалов. Металлическая оправа держит красное стекло, а внутри рисунок имитируют георгиевскую ленту.
Девушка решила, что недостаточно просто стоять рядом - нужно залезть сверху. В комментариях под постом бийчанку осудили, так как объект вызывает у людей патриотические чувства.
Напомним, что в марте текущего года объект уже подвергся нападкам вандала. Тогда молодой человек, не преследуя определенной цели, проломил звезду ногой. А также повредил часть боевой машины. Его быстро вычислили и последовало справедливое наказание.