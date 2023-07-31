Бийчанка, участвовавшая в "Выжить в Дубае", рассказала всю правду о шоу

Менеджер из Бийска Анастасия Балахнина участвовала в шоу "Выжить в Дубае". Она рассказала о своих эмоциях и переживаниях во время шоу " КП-Алтаю".

(Не)сбыточная мечта

Анастасия Балахина рассказала, что давно мечтала поработать в одном проекте с Павлом Волей. Она загадала желание в Новый год по старой традиции, но не надеялась, что оно сбудется.

Однако судьба распорядилась иначе. Анастасия увидела в соцсетях Воли анонс шоу и ссылку на анкету. Перешла, быстро все заполнила, записала видео-визитку и отправила.

Бийчанка прошла несколько кастингов по Zoom, после чего с ней связались организаторы и пригласили на шоу.

"Вы не представляете, что я пережила! Нам нельзя было говорить, куда мы уезжаем. О проекте знал небольшой круг близких", - рассказывает Анастасия.

Новый год. Елка. СС0

Ни воды, ни еды - только люди

Команда Анастасии первую ночь провела в отеле "Люкс" с большими номерами - 500 кв. м. Ночь в отеле была призом за каждое состязание. Когда народная команда стала проигрывать, то перебралась в пустыню, где из удобств были только палатки.

"Ни душа, ни туалета, ни воды, ни еды. Раз в день приходил бедуин, приносил нам немного воды и риса", - рассказывает участница.

Душ команда построила на третий день, однако он же стал последним для Анастасии.

Рано утром к ним приехала Ляйсан Утяшева и привезла 100 л воды для будущего душа и питья. Тогда же ведущая предложила вернуть выбывшего участника — Дмитрия Сударикова. Но для этого им нужно было предложить кого-нибудь взамен. Выбор пал на Анастасию Балахину.

Таким образом Судариков вернулся в проект, а бийчанке пришлось вернуться на родину.

По словам Анастасии, в команде у них были дружественные отношения. Однако напряженность возникла во время голосования на выбывание.

В пустыне. СС0

Звезды изнутри

На вопрос о том, какие были звезды вне времени съемок, Анастасия отвечает, что они были такими же обычными людьми, как и все.

"Они чуть успешнее, но они такие же душевные. У них тоже есть страхи, они тоже косячат, как и мы. Звездности у них нет. К нам вся съемочная команда, все звезды относились как к равным", - рассказывает она.

Анастасия заявила, что не жалеет о своем участии в проекте.