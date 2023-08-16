17 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Бийчане все чаще стали встречать летучих мышей в центре города

В Бийске все чаще стали появляться сообщения о том, что летучие мыши пытаются проникнуть в дом. Об это сообщает «Бийский рабочий».

Летучая мышь.
Летучая мышь.
CC0

Эти млекопитающие выглядят довольно опасно, но на самом же деле средняя особь весить не более 10 граммов. Также они больше прячутся от человека, чем нападают.

Но стоит помнить, что контактировать с ними не стоит, так как ночные охотники являются переносчиками различных вирусных заболеваний. Орнитолог Ольга попова рассказала, что не нужно пытаться "обидеть" мышь.

Поймать животное можно полотенцем или одеждой. А когда это удастся, нужно поставить мышь на подоконник и дать ей возможность улететь со мной.

Но оставлять ночное животное у себя дома, в качестве домашнего питомца, не самое лучшее решение.

"Многие люди даже хотят завести такого питомца, но я не советую этого делать, он никогда к вам не привыкнет, и все равно будет пытаться улетать на волю. Тем более летучие мыши активны по ночам, она будет летать по квартире, и если есть домашние питомцы, то этой мыши не сдобровать", - пояснила Ольга.

Ранее летучая мышь залетела в квартиру в центре Новосибирска

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость