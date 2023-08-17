20 августа
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Жизнь

Бывший наркоман из Барнаула открыл приюты для бездомных людей

Руслан Густокашин родился в Барнауле. Сначала он был примерным школьником, потом увлекся наркотиками и попал в тюрьму.

Обманутый человек. Грусть.
Обманутый человек. Грусть.
pixabay.com.

После тюрьмы мужчина решил открыть приют для бездомных людей. Он не состоит в каких-то социальных службах. Просто после всего, что с ним случилось - выбрал такой путь.

Руслан когда-то сам был похож на людей которым сейчас помогает. Поэтому понимает какого это- оказаться на улице без всего.

Семья у него была благополучная. Мама, папа, брат. Но в один момент в жизни появились наркотики. Сначала легкие, потом тяжелые. Густокашин жил в замкнутом круге: зависимость, агрессия, больница, тюрьма.

В 2009 ему посоветовали пройти ему курс восстановления личности, и это помогло.

Тогда Руслан решил, что тоже должен помогать людям. Открыл общественную организацию, собрал единомышленников. На его счету уже три приюта.

Вместе с командой он проводил рейды около аптек, которые незаконного продавали сильнодействующие препараты. Консультировал родителей наркозависимых, передает Комсомольская Правда.

Ранее мы рассказывали, как основатель первого приюта в Сибири посвятил сиротам всю свою жизнь.

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