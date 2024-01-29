Быстрая заточка, индивидуальные копии, маленькая задира. 10 идей, куда сходить на неделе в Барнауле

Altapress.ru придумал, как провести эту неделю в Барнауле: сходить на трогательный кинопоказ, послушать заводную музыку легендарных исполнителей, прокатиться по льду и не забыть заточить коньки.

В театр

«Дочери Тевье» в Музыкальном театре — 3 февраля, 17:00, 12+

«Временно недоступен» в Молодежном театре Алтая — 1 февраля, 18:30, 12+

«Космос» в Театре драмы — 1 февраля, 18:30, 16+

«Три плюс кот» в «Крепостном театре» — 3 февраля, 18:00, 16+

Спектакль "Временно недоступен" в Молодежном театре Алтая Стас Хазиев

C детьми

«Четыре сказки» в «Крепостном театре» — 4 февраля, 12:00, 6+

В филармонию

Международный музыкальный фестиваль «Tribute» в Филармонии — 2 февраля, 18:00, 12+

Государственная филармония Алтайского края. kelohouse.ru

В кино

Биографический фильм про поп-легенду и его девушку от Софии Коппола «Присцилла: Элвис и я» в «Галактике» — 30 января, 20:30, 18+

Душевная комедия от Шарлотты Риган «Задира» в «Премьере» — 31 января, 15:45, 12+

Фильм "Присцилла: Элвис и я". Кадр из фильма "Присцилла: Элвис и я"

На выставку

Вставка несоюзных художников «Слет» в галерее «Республика ИЗО» — до 27 февраля, чт-вс: 13:00-19:00, 12+

Выставка несоюзных художников "Слет" в галерее "Республика ИЗО". vk.com/respublikaizo

На каток

Небольшая разминка на коньках по «Клевченя» — вт-ср: 18:00-21:00, пт-сб: 18:00-21:00, вс: 15:00-21:00, 0+

Массовое катание на катке "Клевченя". Дарья Беркетова

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