Быстрая заточка, индивидуальные копии, маленькая задира. 10 идей, куда сходить на неделе в Барнауле

В театр
«Дочери Тевье» в Музыкальном театре — 3 февраля, 17:00, 12+
«Временно недоступен» в Молодежном театре Алтая — 1 февраля, 18:30, 12+
«Космос» в Театре драмы — 1 февраля, 18:30, 16+
«Три плюс кот» в «Крепостном театре» — 3 февраля, 18:00, 16+
C детьми
«Четыре сказки» в «Крепостном театре» — 4 февраля, 12:00, 6+
В филармонию
Международный музыкальный фестиваль «Tribute» в Филармонии — 2 февраля, 18:00, 12+
В кино
Биографический фильм про поп-легенду и его девушку от Софии Коппола «Присцилла: Элвис и я» в «Галактике» — 30 января, 20:30, 18+
Душевная комедия от Шарлотты Риган «Задира» в «Премьере» — 31 января, 15:45, 12+
На выставку
Вставка несоюзных художников «Слет» в галерее «Республика ИЗО» — до 27 февраля, чт-вс: 13:00-19:00, 12+
На каток
Небольшая разминка на коньках по «Клевченя» — вт-ср: 18:00-21:00, пт-сб: 18:00-21:00, вс: 15:00-21:00, 0+
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