Алтайский край и Кемеровская область станут первыми регионами Сибири, где билайн постепенно переведет свои частоты из 3G в пользу более технологичного 4G (LTE). Это позволит оператору связи усовершенствовать сеть 4G, сделав сервисы более надежными и доступными. Изменения структуры сети в связи с переходом из 3G в 4G в Алтайском крае охватят города Камень-на-Оби, Славгород, Яровое и 20 муниципальных районов на северо-западе края*.

По данным билайн, трафик из сети 3G на протяжении последних лет органически переходит в сеть 4G. За 2022 год трафик в сети 3G сократился более чем в 1,5 раза, а в LTE — вырос на 65% на территории Алтайского края. Это связано с преимуществами, которые может предоставить в полной мере только сеть 4G: видеозвонки, просмотр видео онлайн в высоком качестве и работа с большими файлами.

Билайн переведёт частоты из 3G в скоростной интернет 4G в Алтайском крае. Источник: компания билайн.

На сегодняшний день у билайн еще остаются частотные ресурсы в 3G, которые можно перенаправить в 4G, чтобы дополнительно улучшить сервисы для клиентов.

Билайн переведёт частоты из 3G в скоростной интернет 4G в Алтайском крае. Источник: компания билайн.

Нужно отдать должное сетям 3G, которые в свое время стали одной из ступеней на пути к 4G. Но сегодня с развитием технологий и ростом требований к качеству и надежности сети, нужно использовать максимально эффективно те частоты, которые есть у операторов. Именно поэтому передача частот от 3G в 4G и фокус на дальнейшем развитии 4G — это логичное и взвешенное решение, отвечающее интересам клиентов и соответствующее мировому опыту других операторов в разных странах. Это позволит нам увеличить возможности клиентов при использовании сети 4G и сделает еще более доступными голосовые звонки с помощью технологий VoLTE, — комментирует Технический директор Восточного региона билайн Денис Шишканов.

Билайн переведёт частоты из 3G в скоростной интернет 4G в Алтайском крае. Источник: компания билайн.

Если соблюдать три правила, переход от 3G станет для абонента максимально комфортным, а также откроет возможности и преимущества сервисов на базе высокоскоростного мобильного интернета 4G (LTE).

Подробнее о переходе в 4G: https://beeline.ru/4galt

Билайн переведёт частоты из 3G в скоростной интернет 4G в Алтайском крае. Источник: компания билайн.

* Полный список районов Алтайского края, где произойдет перевод частот от 3G: Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Завьяловский, Каменский, Ключевский, Крутихинский, Кулундинский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Ребрихинский, Романовский, Родинский, Суетский, Табунский, Тюменцевский, Хабарский, Шелаболихинский.

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