Биатлон - весь комплект медалей

В минувшие выходные дни в Новосибирске состоялось открытое первенство Новосибирской области по летнему биатлону, в котором приняли участие более 200 юных биатлонистов 11-14 летнего возраста из 6 регионов России: Сахалинская область, Камчатский край, Омская область, Кемеровская область, Алтайский край и Новосибирская область. Программа соревнований состояла из спринтерской гонки (Кросс-спринт) с и индивидуальная гонка (Роллеры) включающая четыре огневых рубежа.
Открытое первенство Новосибирской области по летнему биатлону.
Фото предоставлено федерацией биатлона.
В числе участников были и представители Алтайского края, воспитанники Барнаульской федерации биатлона Евгений Беспаликов и Макар Токарев, тренирующиеся у Ковалева Сергея. Представители Алтайского биатлона, достойно выступили, на деле показав всем участникам соревнований, что «воевать » можно не числом, а уменьем.
Макар Беспаликов.
Фото предоставлено федерацией биатлона.
Победитель и призер открытого первенства Новосибирской области.
Фото предоставлено федерацией биатлона.
Евгений Беспаликов в центре.
Фото предоставлено федерацией биатлона.
Наши ребята увезли на Алтай 3 медали, полный комплект: золото, серебро и бронзу.
Евгений Беспаликов выиграл спринтерскую гонку и стал бронзовым призеров в индивидуальной гонке, Макар Токарев в упорной борьбе выиграл серебряную медаль в индивидуальной гонке.
Информационная поддержка представителей Алтайского края – ОАО Барнаульский пивоваренный завод.