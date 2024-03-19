Бездействие полиции, инвестиции в алтайскую недвижку и киоски будущего. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Спасатели во всю подготавливают регион к паводку. Пока на Алтае ни одна река еще не вскрылась ото льда, но это скоро произойдет. Почитайте , будет ли половодье и паводок опасными в 2024 году и когда они начнутся. А новости Алтайского края — в моей подборке.

Жительницу Барнаула терроризирует горожанин, полиция затягивает

Мария обратилась в редакцию altapress.ru. В феврале на парковке под камерами, при свидетелях ее автомобиль испортили. С него страшными ошметками сползла краска.

Полиция дотянула и записи с камер изъять уже было невозможно, они хранились всего три дня. Найти злоумышленника по другим следам тоже тяжело, он скрывался под капюшоном.

Но это не вся история. Дело в том, что Мария занимается собственным бизнесом: изготавливает мебель на заказ. Один из ее клиентов оказался недоволен работой и стал угрожать женщине. Обещал испортить автомобиль.

Правоохранители жалобу на угрозы отклонили, связать два преступления пока не получилось. Также женщина не может перекрасить автомобиль, потому что может понадобиться еще одна экспертиза. Уголовное дело возбуждено, но стоит на месте.

Вор. unsplash.com

В Алтайском крае решили проредить посевы гречихи

Спрос на культуру в настоящий момент совсем невелик. Приобретают ее в основном местные переработчики. Закупочная цена варьируется от 14 до 17 тыс. рублей за тонну — это в два раза ниже, чем год назад.

Фермер Косихинского района Анатолий Иванов продавать гречиху по такой цене не спешит, но посевы решил сократить на 50%. Другие предприятия района могут пойти по тому же пути и заменить гречиху на рапс, сою или чечевицу.

Остатки гречихи на складах в Алтайском крае оцениваются в 400 тыс. тонн. Это почти годовой запас.

Гречиха. Анна Зайкова

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