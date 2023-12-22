Без указа человека. Когда в Барнауле заработает интеллектуальная транспортная система и зачем

Работа над введением интеллектуальной транспортной системы в Барнауле идет уже второй год, а полностью завершить ее планируют к концу 2024 года.

Учет погоды и работы дорожников

Как объяснил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов, первым этапом было создание центра обработки данных на базе Минтранса и Алтайавтодора. Его построили. А затем началась модернизация светофорных комплексов Барнаула — уже отработано около 50.

Кроме того, установлены два комплекса метеомониторинга: на пересечении ул. Попова и Юрина и Павловского тракта и улицы Малахова. Также закуплено 29 видеодетекторов. На все про все в 2023 году потратили 86,8 млн рублей.

По словам замминистра Дмитрия Коровина, теперь задача, в идеале, состоит в том, чтобы модернизировать оставшиеся светофоры Барнаула, оснастив их специальными детекторами. Так они становятся умными и самообучаемыми.

Обновленным светофорам не понадобится рука человека для выставления времени интервала на проезд. Они сами будут учитывать такие факторы как выходной день, будни, время суток, время года, метеоусловия и даже работу коммунальных служб, чтобы настроиться на необходимый режим работы.

Чем больше накопленных данных — тем лучше будет работать и светофор, и тем грамотнее будут управленческие решения городских администрации и служб.

Светофор. Анна Зайкова.

Дело в застройке

Полностью интеллектуальная транспортная система заработает полноценно, когда практически все светофоры будут модернизированы.

"Тогда система сможет автоматически настраиваться, подстраиваться, и город поедет совершенно по-другому, не как сейчас — с человеческим фактором в настройках",— объясняет замминистра.

Обещается, что это произойдет уже к концу 2024 года.

Что касается частных случаев, когда после установления светофора пробки становились только гуще, например, на перекрестке пр. Строителей и ул. Ядринцева, министр отметил, что все дело в застройке.