Без комплексов: высокая девушка заработала 44 млн рублей за год на фетишистах

Высокая девушка из США стала моделью на популярном сайте и привела туда свою семью. Об этом пишет Lenta.ru.

В 2020 году Мари Темару уволили с работы из-за пандемии.

Девушка пыталась найти заработок и решила вести социальные сети, показывая свой высокий рост (190,5 см).

Так она перешла на OnlyFans и стала снимать видео для тех, кто любит высоких. Отмечается, что данный фетиш называют макрофилией.

При этом Темара не самая высокая в семье. Рост отца составляет почти 192 см, а ее матери — 198 см. Также у нее есть братья, их рост достигает 206 и 208 см.

За первый месяц подобных видео девушка заработала 100 тыс. долларов (около девяти млн рублей) и это только за первый месяц. После этого ее доход вырос, и в месяц она зарабатывает 500 тыс. долларов (около 44,6 млн рублей).

Вскоре Мари позвала остальную семью присоединиться к ней, и они согласились.

Теперь вся семья делает контент для сайта. Мать снимается для фут-фетишистов, а братья отказались от баскетбола и снимают порноролики.

Совместными усилиями семья зарабатывает до 800 тыс. долларов в месяц (около 70 млн рублей).

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