4 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Без комплексов: высокая девушка заработала 44 млн рублей за год на фетишистах

Высокая девушка из США стала моделью на популярном сайте и привела туда свою семью. Об этом пишет Lenta.ru.

Секс продлевает жизнь.
Секс продлевает жизнь.
pixabay.com.

В 2020 году Мари Темару уволили с работы из-за пандемии.

Девушка пыталась найти заработок и решила вести социальные сети, показывая свой высокий рост (190,5 см).

Так она перешла на OnlyFans и стала снимать видео для тех, кто любит высоких. Отмечается, что данный фетиш называют макрофилией.

При этом Темара не самая высокая в семье. Рост отца составляет почти 192 см, а ее матери — 198 см. Также у нее есть братья, их рост достигает 206 и 208 см.

За первый месяц подобных видео девушка заработала 100 тыс. долларов (около девяти млн рублей) и это только за первый месяц. После этого ее доход вырос, и в месяц она зарабатывает 500 тыс. долларов (около 44,6 млн рублей).

Вскоре Мари позвала остальную семью присоединиться к ней, и они согласились.

Теперь вся семья делает контент для сайта. Мать снимается для фут-фетишистов, а братья отказались от баскетбола и снимают порноролики.

Совместными усилиями семья зарабатывает до 800 тыс. долларов в месяц (около 70 млн рублей).

Ранее сообщалось, что сексолог назвала неожиданный фетиш, который набирает популярность.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость