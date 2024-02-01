Без комплексов: высокая девушка заработала 44 млн рублей за год на фетишистах

В 2020 году Мари Темару уволили с работы из-за пандемии.
Девушка пыталась найти заработок и решила вести социальные сети, показывая свой высокий рост (190,5 см).
Так она перешла на OnlyFans и стала снимать видео для тех, кто любит высоких. Отмечается, что данный фетиш называют макрофилией.
При этом Темара не самая высокая в семье. Рост отца составляет почти 192 см, а ее матери — 198 см. Также у нее есть братья, их рост достигает 206 и 208 см.
За первый месяц подобных видео девушка заработала 100 тыс. долларов (около девяти млн рублей) и это только за первый месяц. После этого ее доход вырос, и в месяц она зарабатывает 500 тыс. долларов (около 44,6 млн рублей).
Вскоре Мари позвала остальную семью присоединиться к ней, и они согласились.
Теперь вся семья делает контент для сайта. Мать снимается для фут-фетишистов, а братья отказались от баскетбола и снимают порноролики.
Совместными усилиями семья зарабатывает до 800 тыс. долларов в месяц (около 70 млн рублей).
Ранее сообщалось, что сексолог назвала неожиданный фетиш, который набирает популярность.
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