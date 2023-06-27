27 июня
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Жизнь

Без горячей воды остались 134 тыс. барнаульцев - начался четвертый этап опрессовки

Начинается заключительный этап гидравлических испытаний в контуре ТЭЦ-3. В связи с этим горячую воду отключат у 134 тыс. барнаульцев. Об этом сообщает СГК.

Горячая вода, ванна.
Горячая вода, ванна.
СС0

Горячей воды не будет с 28 июня по 6 июля.

За этот период специалисты СГК проверят на прочность 35 км магистральных тепловых сетей и 137 км внутриквартальных сетей, а также устранят повреждения на трубах.

Под отключения попадают 391 многоквартирный дом, 31 детский сад, 29 школ и вузов, шесть медицинских учреждений, 75 административных зданий и один частный дом.

Горячую воду отключат в Индустриальном и Ленинском районах в границах улиц Власихинская, Павловский тракт, пр. Северный Власихинский, улиц Солнечная Поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Ленинградская, Энтузиастов, Попова, Павловский тракт.

Следующий этап начнется 12 июля и продлится до 20 июля. Под отключение горячей воды на время опрессовки попадут жители улиц Калинина, Кулагина, пос. Восточный, ВРЗ, Промышленная, Партизанская, Ленина, Папанинцев, Ядринцева, пр. Строителей, Советской Армии, А. Петрова, Северо-Западная, 3-я Речная, Чеглецова, 4-я Западная, Смирнова, П. Сухова.

Подробнее о времени и районах отключения горячей воды - в материале altapress.ru.

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