Без бумажки даже лучше. Как будут работать новые электронные медкарты в алтайских больницах

С 1 января 2024 года все российские больницы перешли на электронные медицинские карты. Теперь пациентам не обязательно таскать с собой пухленькую тетрадь, чтобы показать ее врачу — достаточно включить телефон. Зачем нужны электронные медкарты, можно ли от них отказаться и как они работают, рассказал глава алтайского минздрава Дмитрий Попов.

Все в цифру

Электронные медкарты — проект не новый и работает уже больше 10 лет. Все это время в России разрабатывали государственную электронную базу с информацией о всех пациентах. Цифровые карты больницы вводили по собственному желанию, в том числе они были и в некоторых поликлиниках Алтайского края.

С 1 января 2024 года введение электронных медкарт стало обязательным для всех медучреждений. Это детские и взрослые поликлиники, консультативно-диагностические центры, стационары края. А от бумажных носителей отказались вовсе по требованию Минздрава.

По содержанию цифровая медкарта ничем не отличается от бумажного предка. В ней также содержится вся информация о здоровье пациента, включая результаты анализов, ранние диагнозы, хронические заболевания и т.д.

«Электронная медицинская карта содержит результаты наблюдений (что произошло), мнения (решения о том, что должно произойти) и планы лечения (планы относительно того, что должно произойти)», — указано в документе «Основные разделы электронной медицинской карты», утвержденном Минздравом.

Вся информация о пациенте будет поступать из медицинских организаций. А вот самостоятельно загрузить документы в цифровую карточку нельзя.

Медицина. Здоровье. СС0

Зачем нужны электронные медкарты

«Электронная документация существенно расширит возможности медработников и пациентов», — отметил глава алтайского минздрава.

Главное преимущество цифровых медкарт — их доступность. Теперь посмотреть данные о пациенте смогут врачи из любой точки края.

«Например, жителя сельского района с инфарктом миокарда госпитализировали в краевой кардиологический центр в Барнауле. И центр сможет посмотреть все данные о пациенте из его электронной амбулаторной карты: когда он в последний раз проходил диспансеризацию, когда и с чем обращался к врачу, чем болел раньше», — объяснил Дмитрий Попов.

Пациенты же смогут получать оперативные результаты анализов, УЗИ и медицинских осмотров, которые будут всегда под рукой. Достаточно открыть медкарту на телефоне.

Медицина. Здоровье. Кардиограмма. СС0

Как оформить медкарту

Оформлять электронную медкарту самостоятельно не нужно, ее заводит медицинская организация, к которой вы прикреплены. Писать заявление тоже не нужно, карта появляется автоматически.

Где посмотреть данные о своем здоровье

Электронная медкарта будет находиться в личном кабинете на Госуслугах. Там отображаются документы, выданные с 1 сентября 2022 года.

Новые документы будут приходить автоматически. Обычно через один рабочий день после создания, но иногда это может занять до 30 рабочих дней.

Телефон. unsplash.com

Чтобы посмотреть цифровую карту, необходимо сделать следующее:

открыть раздел «Здоровье» личного кабинета,

в сервисе «Медицинские документы» нажать «Запросить»,

автоматически откроется страница согласия на получение данных. Нужно ознакомиться с информацией и нажать «Разрешить»,

если вы уже давали согласие, сервис «Медицинские документы» сразу будет доступен,

С электронными медицинскими документами можно ознакомиться, скачать в формате pdf и распечатать.

Можно ли отказаться от электронной медкарты

Нет, электронная медкарта заводится автоматически, и отказаться от нее нельзя. Но можно попросить, чтобы в больнице вам продолжили вести бумажную медкарту. Для этого придется написать соответствующее заявление.

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