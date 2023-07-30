Без авиашоу, но с салютом. Где и когда смотреть трансляцию парада ВМФ в Санкт-Петербурге

Трансляция военно-морского парада начнется в 11:00 мск 30 июля.
По традиции, прямую трансляцию главного парада будет вести Первый канал. Также другие СМИ, например, "Фонтанка.ру" будут вести собственные эфиры и рассказывать о том, "что творится за кадром".
"Сами участники парада не видят столько, сколько можно будет увидеть, включив Первый 30 июля", - сообщают на сайте телеканала.
В параде задействованы около 3 тыс. военнослужащих и 29 кораблей, катеров и подлодок ВМФ России. Если учесть еще катера ФСБ и МЧС, а также гражданские парусники, то общее количество судов составит 41.
Также в 2023 году отказались от авиационной части. Но оставили традиционный салют. Он состоится в 22:00.
По данным "Фонтанки.ру", президента РФ поприветствуют экипажи малых ракетных кораблей (мрк) «Буря» и «Зеленый дол». Последний дважды участвовал в петербургских парадах, в динамической части.
Возглавит парадный строй парусный линейный корабль «Полтава». От Балтийского флота и Каспийской флотилии пойдут противодиверсионные катера проекта «Грачонок» - это «Нахимовец», «П-468», «П-474», «Юнармеец Дагестана», десантные катера, в том числе «Алексей Баринов» со знаменитым ботиком Петра I борту и «Иван Пасько» и патрульные — «Раптор».
Балтфлот представит на параде базовый тральщик БФ «Павел Хенов» и малый ракетный корабль «Советск». С Каспия прибыл мрк «Углич».
Завершат прохождение парадного строя пограничный сторожевой катер ФСБ — «Соболь» и два катера петербургского МЧС.
Кстати, вот так проходил военно-морской парад в прошлых годах.
Да, трансляция будет идти также из Кронштадта. Ожидается, что в параде примут участие малый ракетный корабль «Мытищи», корвет «Бойкий», дизельная подводная лодка «Дмитров». Некоторые из них считаются кинозвездами и снимались в российских военных фильмах.
Для прохождения в кильватерном строю в Финском заливе в Кронштадт прибыли десять кораблей ВМФ и один от ФСБ.
Также по северным водам пройдут большой десантный «Иван Грен» и большой противолодочный «Североморск» от Северного флота.