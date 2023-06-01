Бесплатная реабилитация, барнаульские «элитки» и спасение малыша. Что произошло в Алтайском крае 1 июня

- В Диагностическом центре Алтайского края открылось отделение реабилитации. Здесь бесплатно лечат пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы.
- Есть ли в Барнауле элитная недвижимость? Есть, но это не точно. Почитайте, что местные риэлторы думают об элитках «по барнаульским меркам», комфорте с «натяжкой» и обещанном супер-люксе на Сахарова.
- В Барнауле директор УК предстанет перед судом за то, что с карниза здания, которое находилось под его ответственностью, на 20-летнюю девушку упал кусок наледи. Потерпевшая получила черепно-мозговую травму и перелом позвоночника.
- Жительница Бийска Мария Нихай рассказала, как алтайские врачи спасли ее дочь, которая родилась с весом всего 490 граммов.
- В МЧС предупредили, что несмотря на надвигающуюся жару купаться в Алтайском крае пока запрещено. Вода в природных водоемах еще не прогрелась, а резкий перепад температуры при заходе в ледяную воду может привести к судорогам.
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