Берегите саженцы: заморозки сохраняются в Алтайском крае 17 мая

В Алтайском крае продолжаются ночные заморозки до минус двух, передает региональный гидрометцентр.

Погода в Алтайском крае 17 мая

Ночью температура от +3 до +8 градусов, по северо-западу местами заморозки до -2 градусов.

Днем температура от +10 до +15 градусов, местами по югу до +20 градусов.

Преимущественно без осадков, по юго-востоку местами небольшие дожди.

Ветер северный 6-11м/с, местами порывы до 16м/с.

Погода в Барнауле 17 мая

Ночью температура от +4 до +6 градусов.

Температура от +12 до +14 градусов.

Преимущественно без осадков. Ветер северный 6-11 м/с.

Ранее altapress.ru рассказывал, что посадить в огороде в холодном мае и как уберечь растения от заморозков на Алтае, рассказал эксперт.