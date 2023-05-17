Берегите саженцы: заморозки сохраняются в Алтайском крае 17 мая

Погода в Алтайском крае 17 мая
Ночью температура от +3 до +8 градусов, по северо-западу местами заморозки до -2 градусов.
Днем температура от +10 до +15 градусов, местами по югу до +20 градусов.
Преимущественно без осадков, по юго-востоку местами небольшие дожди.
Ветер северный 6-11м/с, местами порывы до 16м/с.
Погода в Барнауле 17 мая
Ночью температура от +4 до +6 градусов.
Температура от +12 до +14 градусов.
Преимущественно без осадков. Ветер северный 6-11 м/с.
Ранее altapress.ru рассказывал, что посадить в огороде в холодном мае и как уберечь растения от заморозков на Алтае, рассказал эксперт.