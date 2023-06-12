12 июня
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Жизнь

Барнаульцы жалуются - с дома падают куски фасада прямо на вход в детскую поликлинику

Барнаульцы пожаловались на состояние дома, в котором находится детская поликлиника. Куски старой штукатурки падают прямо на вход в учреждение. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Здание на пересечение проспекта Ленина, 137 и улицы Матросова, 1
Здание на пересечение проспекта Ленина, 137 и улицы Матросова, 1
Инцидент Барнаул

Инцидент произошел на пересечении проспекта Ленина, 137 и улицы Матросова, 1.

На опубликованных кадрах видно, как с фасада дома сыплется штукатурка. Кирпичные "проплешины" тянутся по всему зданию. Куски штукатурки падают рядом с домом.

Особенно барнаульцев беспокоит старый балкон, который нависает прямо над входом в детскую стоматологическую поликлинику №1.



"Видимо, пока балкон на голову не упадет, местная администрация и управляющая компания будут бездействовать.", - поделился участник "Инцидента Барнаул".

По данным 2GIS, здание было построено еще в 1952 году из кирпича.

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