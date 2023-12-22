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Жизнь

Барнаульцы жалуются на обледеневшие ступеньки на одной из улиц

Барнаульцы жалуются на ледяной мост по адресу ул. Сельскохозяйственная. Об этом сообщает «В курсе 22».

Барнаульцы жалуются на обледеневшие ступеньки.
Барнаульцы жалуются на обледеневшие ступеньки.
«В курсе 22»

Горожане отмечают, что ступеньки превратились в ледяные горки.

А через сам мост невозможно пройти из-за большого слоя снега.

Ранее сообщалось жители Алтайского края жалуются на работу автобусов.

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