Барнаульцы застряли в серьезных пробках утром 4 сентября

Дороги скованы автомобилями, которые везут учеников в вузы и школы, а затем отправляются на работу.
Наши читатели передают, что автобусы забиты до отказа и едут без остановок.
Первый учебный день в Барнауле начался с пробок в 8-10 баллов, сообщает "Яндекс.Пробки".
Дороги скованы автомобилями, которые везут учеников в вузы и школы, а затем отправляются на работу.
Наши читатели передают, что автобусы забиты до отказа и едут без остановок.
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