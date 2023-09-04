Барнаульцы застряли в серьезных пробках утром 4 сентября

Первый учебный день в Барнауле начался с пробок в 8-10 баллов, сообщает "Яндекс.Пробки".

Дороги скованы автомобилями, которые везут учеников в вузы и школы, а затем отправляются на работу.

Наши читатели передают, что автобусы забиты до отказа и едут без остановок.