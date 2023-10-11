Барнаульцы заметили в небе спутники Илона Маска

Жители Барнаула вечером 10 октября заметили в небе "поезд" из спутников Starlink, которая принадлежит Илону Маску.

Спутники также увидели в Бийске, Рубцовске, в Угловском и Михайловском районах. Жителям Алтайского края не сразу удалось понять, что это такое.

Но все пришли к выводу, что летящие спутники выглядят очень красиво и необычно.