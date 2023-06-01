2 июня
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Жизнь

Барнаульцы спасли маленького совенка, выпавшего из гнезда

Неравнодушные барнаульцы спасли птенца совы неясыти. Он выпал из гнезда. Об этом сообщает "Алтайская правда".

Совенок.
Совенок.
из архива редакции

Инцидент произошел 31 мая в Ленточном бору. Птенец выпал из гнезда и некоторое время бродил по лесу в одиночку.

Семья барнаульцев заметила одинокого совенка и решила помочь малышу. Алтайский орнитолог Алексей Эбель отмечает, что среди неясытей (род птиц семейства совиных), к которым относится совенок, большая смертность.

Вместе с другой семейной парой, которая так же гуляла в лесу, они самостоятельно соорудили гнездо из сосновых веток. Новый дом подвесили на дереве - для этого барнаульцам пришлось встать на крышу машины.

«Взяли самые основательные ветки. Накидали как можно больше, чтобы птенец не выпал. Совенка посадили с трудом. После этого дождались, чтобы мать-неясыть увидела своего ребенка, и все. На этом завершили спасательную операцию», – рассказывает Ольга Диянова.

Спасение птенца прошло успешно, и он вернулся к семье.

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